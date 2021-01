Ormai è appurato, presto o tardi Paul Pogba lascerà il Manchester United per tuffarsi in una nuova avventura, con la Juventus che lo accoglierebbe a braccia aperte. Intanto, i Red Devils sono già entrati nell’ottica di trovare un sostituto e, come riporta il Daily Mail, starebbero continuando a seguire le orme di Jack Grealish, stella dell’Aston Villa monitorata anche dalla dirigenza bianconera. Segnali, nuovi, che rendono sempre più possibile, almeno nelle idee, l’attesissimo Pogback.