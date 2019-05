L’affare Pogba si giocherà soprattutto sul valore dei cartellini e degli ingaggi. Come scrive Tuttosport, la Juventus partirà in vantaggio se riuscirà a trovare la quadra intorno ad una doppia contropartita per il francese del Manchester United: gli indizi portano a Dybala e Alex Sandro, due giocatori compatibili con il progetto tecnico di Solskjaer. I Red Devils, peraltro, devono fare i conti con una vera e propria “riparametrazione” degli stipendi: oltre a Pogba in uscita c'è Alexis Sanchez, che percepisce ben 26 milioni a stagione. Inoltre, il club non sembra più convinto (come un anno fa) di fare di De Gea il portiere più pagato al mondo.