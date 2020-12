In una partita dove ha prevalso la paura di non perdere ulteriore terreno dalla zona Europa in Premier League, a Old Trafford il Manchester United di Solskjaer e Pogba e il City di Guardiola e Cancelo hanno dato vita a un match terminato a reti bianche. Ma a vivacizzare la rivalità tra i due club di Manchester ci pensa il mercato. O meglio, un obiettivo in particolare: l'attaccante del Borussia Dortmund Erling Haaland. Vicino anche alla Juventus in passato, attualmente il centravanti norvegese è oggetto del desiderio di City e United. Come precisa Calciomercato.com il Borussia vuole come minimo 75 milioni di euro.