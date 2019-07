Alexis Sanchez è stato accostato a più riprese alla Juventus nelle scorse finestre di mercato. I bianconeri, però, sembrano ormai essersi diretti verso altri obiettivi e il talento cileno, al momento, non ha acquirenti. E' quanto riporta il Manchester Evening News, che sottolinea come lo United abbia ormai deciso di trattenere Sanchez, perché nessun club sembra pronto a soddisfare le richieste per la sua cessione. In realtà, per il momento, nessuno si è proprio fatto avanti per il suo cartellino. E la Juventus, intanto, guarda altrove per rinforzarsi.