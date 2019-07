Il futuro di Paul Pogba sembra lontanissimo dal Manchester United. Nonostante la sua partenza con il resto della squadra per la tournée in Australia, il centrocampista francese è intenzionato a lasciare i Red Devils. Su di lui ci sono Juventus e Real Madrid, pronte a farsi avanti con offerte allettanti. Lo United, dal canto suo, avrebbe già trovato una strategia per tutelarsi. Infatti il club inglese sta spingendo per acquistare Sergej Milinkovic-Savic dalla Lazio. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, una volta arrivati al serbo, i Red Devils potrebbero rassegnarsi a lasciar partire Pogba.