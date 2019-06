Il calendario della Premier League 2019-20 è stato ufficializzato oggi. Sul proprio profilo Instagram, ilpubblica tutto il programma del prossimo campionato inglese, che partirà l’11 agosto con un big match: quello contro il Chelsea ad Old Trafford.- Per promuovere il calendario della prossima stagione, lo United ha utilizzato l’immagine (tra De Gea e Rashford) di, obiettivo di mercato della Juventus. La presenza del francese tra i volti dei Red Devils per la nuova Premier League suona come un preciso messaggio al mercato: non è un caso, inoltre, che tra i giocatori presenti manchi Romelu Lukaku, nel mirino dell’Inter.