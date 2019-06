Aumenta il forcing dell’Inter per Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il club nerazzurro sarebbe pronto a sferrare l’assalto per l’attaccante del Manchester United. I Red Devils sarebbero pronti a fissare il prezzo del cartellino del giocatore. Un primo segnale di apertura alla trattativa che permetterebbe ai milanesi di portare in Italia la prima punta della nazionale belga. Al contempo, la partenza di Mauro Icardi diventerebbe praticamente certa. Il giocatore argentino potrebbe accasarsi alla Juventus che attende maggiore chiarezza tra i tanti rumors sulle trattative dell’Inter. Solamente quando la situazione si farà più chiara, i bianconeri si muoveranno concretamente.