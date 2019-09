Christian Eriksen resta nel mirino del Manchester United, come racconta Goal.com. Il forte centrocampista del Tottenham, che non sembra interessato a rinnovare il proprio contratto con gli Spurs, in scadenza il prossimo 30 giugno del 2020, è in partenza da Londra. Anche la Juventus è fortemente interessata a lui, ma soltanto a parametro zero per la prossima estate di mercato. Se lo United dovesse affondare il colpo già a gennaio, invece, è difficile pensare a una risposta immediata dei bianconeri.