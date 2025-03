Getty Images



Ungheria-Turchia, come ha giocato Kenan Yildiz?

minuti giocati: 82'

goal: 0

assist: 0

tocchi: 36

precisione dei passaggi: 21/24 (88%)

passaggi chiave: 2

palle lunghe (precise): 1 (1)

contrasti a terra (vinti): 5 (4)

falli subiti: 3

La Turchia di Kenan Yildiz è scesa in campo contro l'Ungheria vincendo per 3-0. In campo per 82 minuti il numero 10 della Juventus Kenan Yildiz. La sfida di Vincenzo Montella ha vinto la sfida e la gara di Kenan è stata positiva. Questi i dati della sua partita da SolaScore.