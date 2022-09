Sì, l'Italia è alle Final Four di Nations League. Riesce a superareproprio a: 2-0 il risultato finale, maturato con le reti diAlmeno quattro parate decisive, tre di queste da fuoriclasse. Modalità aereo: sempre in volo.Largo e preciso, anche se dietro l'Italia deve prendere sempre le misure dal suo lato.Meno inventiva, meno possibilità di far viaggiare il pallone. Più presenza, però. E resistenza.Fino al giallo, uno dei migliori.Poco in impostazione, tutto il resto è tener duro. Nel finale, rischia tanto.Puntuale come un treno svizzero, sfiora anche un gran gol.Si vede meno, ma è efficace come sempre.Sbaglia poco, e c'è poco da inventare.Cuore e polmoni.Dove lo metti, lui sta. E copre pure per i compagni.C'è sempre, e con qualità. Il gol è un premio ai chilometri percorsi.Due partite da numero dieci. Vero.Poteva farsi utile, non l'ha fatto.Poca verve, zero fantasia. Bocciato.Il piede è sempre quello: delicatissimo.