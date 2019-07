La Juve ha abbandonato due progetti contro il razzismo o l'emarginazione, portati avanti da dieci anni insieme all'Unesco. Lo racconta Borioni sul Corriere di Torino, che spiega come la notizia sia pessima per Maria Paola Azzario, presidente del Centro per l'Unesco di Torino e dal 2014 presidente della Federazione Italiana dei Club e Centri per l'Unesco (Ficlu). Lei stessa ha dichiarato: "Lo abbiamo saputo senza preavviso, la Juventus ha deciso che era venuto il momento di cambiare. Lecito, ma ci siamo rimasti male", le parole della responsabile.