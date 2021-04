3









Secondo quanto riportato da Repubblica, undici squadre di Serie A, tra cui la Roma, hanno chiesto al presidente Dal Pino di sanzionare Inter, Juventus e Milan per aver preso parte alla Superlega. Poche righe in cui la maggioranza dei club del campionato hanno ufficialmente richiesto un'assemblea d'urgenza "per analizzare i gravi atti posti in essere dai club e dai loro amministratori e le relative conseguenze".



Tra le principali squadre in protesta con Juventus, Inter e Milan ci sono proprio Roma, Genoa e Torino. Lo stesso Cairo, patron granata, ha portato avanti una campagna mediatica molto forte contro la Superlega. E si appresta a continuarla anche nelle sedi 'ufficiali'.