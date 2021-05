2









L'allarme c'è, anzi è netto. La Juve ha subito 31 gol in campionato, 2 in più dell'Inter campione d'Italia. Ma dietro a ogni singola rete subita c'è la difficoltà di far quadrare i conti nell'ultimo periodo. Badate bene: ultimo e non ultimissimo. Perché le partite in cui la Juve ha subito almeno un affondo avversario oggi sono undici. Non accadeva da dieci anni, da Luigi Delneri in panchina. Per capirci: non c'era nemmeno l'Allianz Stadium. Ecco. DI CHI E' LA COLPA? - Difficile stabilire le responsabilità. Un vecchio adagio degli allenatori è che la fase difensiva è di tutti, differentemente da quella offensiva. Se pressano bene gli attaccanti, i centrocampisti hanno vita più semplice e di concerto ce l'hanno i difensori. E se il vizio fosse nel mezzo? Pirlo aveva parlato di pressing alto e recupero veloce, l'idea sarrista ma con tutt'altro atteggiamento. Come per il suo predecessore, è stato tradito dai nomi della mediana. In ogni caso, ha avuto un Chiellini in più e un De Ligt già rodato: dietro non si è ballato coi nomi, è proprio una questione di concetto.