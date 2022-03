L'allenatore della Juventus Under 23 Lamberto Zauli ha parlato a Eleven Sport nei minuti precedenti la sfida contro il Sudtirol. Queste le parole:



AVVERSARI - "Giochiamo contro la squadra più forte, anche noi siamo in un buon periodo. Partita importante anche per la classifica".



SQUADRA - "Ai ragazzi ho chiesto pareggio e cercare di andare a far gol, solo così si può fare risultato. Cercheremo di verticalizzare e attaccare con più giocatori possibili. In casa questi ragazzi si esprimono alla meglio, l’impianto è all’alteza, le dimensioni del campo possono caratterizzare il gioco, ma vogliamo dare continuità anche fuori casa".



PRIMA SQUADRA - ​ "Orgoglioso di Aké in Prima squadra, come di tutti i giovani proiettati in prima squadra come Soulé, Miretti, De Winter, Stramaccioni. Una motivazione in più".