Il vivaio della Juventus è uno dei migliori d'Italia, come si conviene alla società che domina storicamente il calcio italiano. Ma se parliamo di giovani e di vivai, l'Atalanta, si sa, è un'eccellenza assoluta, e lo ha dimostrato pure in questo weekend, riuscendo a non farsi battere da parietà bianconeri in due diverse partite. La sfida tra le Under 15 è finita infatti in parità, sul 2-2, mentre peggio è andata all'Under 16 della Juve che è stata battuta dalla Dea per 1-0.

Qui di seguito il resoconto dal canale Twitter della Juventus: