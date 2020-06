Cengiz Under nel mirino del Napoli. Come riporta Sky Sport, il club partenopeo, alla ricerca di un erede di Callejon, sta pensando all'esterno offensivo della Roma: chiuso anche da Pedro, che sarà il prossimo esterno giallorosso, il turco è un'opzione molto seria per il club di De Laurentiis. Al momento, nessun segnale in arrivo dalla Juventus.