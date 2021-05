Come di consueto nel weekend, non è solo la prima squadra bianconera a scendere in campo tra sabato e domenica. Se gli uomini di Pirlo domani alle 18 andranno alla Dacia Arena ad affrontare l'Udinese, ci sono intanto da seguire le altre formazioni juventine impegnate nei rispettivi campionati. Tutte, ovviamente, con diretta testuale e pagelle qui su IlBianconero.com:



La Primavera scende in campo fra pochissimo, alle 13, contro la Roma.



Le Women ospitano la Florentia domani nel lunch match delle 12:30.



L'Under 23 sarà in trasferta sul campo del Piacenza domani alle 17:30. Poco prima di Udinese-Juve, quindi.