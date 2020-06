Juventus e Roma vogliono concludere affari prima del 30 giugno, data di chiusura dei bilanci. I nomi del momento sono quattro: da una parte, quella bianconera, Romero e Mandragora, dall’altra Under e Cristante. Come è stato raccontato da Sky Sport, il turco è stato il più deludente negli allenamenti da quando la squadra di Fonseca è tornata al centro sportivo di Trigoria. Under avrebbe mostrato scarsa partecipazione emotiva nel gruppo, poche motivazioni e una fiducia con il tecnico che non è di certo idilliaca. Nelle gerarchie è stato superato da Carles Perez e, quando sarà al cento per cento, da Zaniolo. La Juve può approfittare della situazione, dando nuova linfa al talento del turco 22enne.