La Juve Under 23 cade sul campo del Piacenza. Ecco il commento di Zauli: "Siamo dispiaciuti per aver subìto gol nell’ultima azione della partita, ma torniamo a casa consapevoli di avere giocato una buona gara, soprattutto nella prima frazione. Per questa partita, che era l’ultima di campionato con i play-off già acquisiti, abbiamo deciso di non schierare alcuni giocatori diffidati per avere la rosa al completo nella settimana più importante che sarà la prossima. Nel complesso, però, ho visto dei segnali positivi da parte della squadra. Voltiamo, però, pagina focalizzandoci sul prossimo obiettivo che è quello per il quale abbiamo lavorato duro in questi dieci mesi. Nel primo turno della fase finale affronteremo la Pro Patria, una delle migliori difese del campionato. Sarà una partita molto complicata, per di più in trasferta, ma sono sicuro che ci giocheremo al meglio le nostre carte".