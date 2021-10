Lamberto Zauli parla die della sua partita in Under23: "​Portiamo a casa un risultato importantissimo, contro una squadra molto difficile da affrontare e che sta ottenendo ottimi risultati. Anche oggi il match si è complicato ma la squadra ha lottato e meritato il pari. Siamo felici di avere avuto Kaio Jorge con noi, si è messo a disposizione con umiltà e ha dimostrato il suo valore come calciatore ma soprattutto come ragazzo. Siamo soddisfatti perché abbiamo permesso ad un giocatore della prima squadra di mettere minuti nelle gambe".