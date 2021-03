Lamberto Zauli, dopo la vittoria della Juve Under 23 sul Grosseto, ha commentato così la sfida: "Siamo contentissimi, avevamo uno scontro diretto per la zona playoff e abbiamo giocato una partita coraggiosa, di categoria e i ragazzi sono stati bravi e premiati, alla fine, con il gol costruito da due ragazzi di grande talento della Primavera. Siamo contenti anche del progetto che ci sta gratificando sotto tutti i punti di vista. Per me è stata la prima volta qui a Grosseto, ho cominciato a giocare a calcio a 50 metri da questo stadio, quindi è stata una trasferta piacevole in un posto in cui ci sono tanti amici e tanta gente che mi vuole bene".