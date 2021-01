Lamberto Zauli ha commentato l'ultima partita della Juve Under 23 contro la Giana Erminio: "L’approccio al match è stato positivo perché abbiamo preso in mano il pallino del gioco sin dalle prime battute. Sicuramente, però, non possiamo permetterci disattenzioni e passaggi a vuoto nel corso della gara perché non sempre si riesce a ribaltare il risultato come abbiamo fatto oggi. Questa è una vittoria importante, che ci serviva. Abbiamo tanti giocatori giovani di qualità che stanno crescendo giorno dopo giorno, coadiuvati dall’ottimo lavoro dei giocatori più esperti che ci stanno dando una grande mano. Il nostro obiettivo è quello di continuare a migliorarci".