Il tecnico della Juventus Under 23 Lamberto Zauli ha parlato al termine della sfida pareggiata per 1-1 con l'Albinoleffe. Queste le parole del tecnico: "È stata una partita molto difficile, l’ultima di una serie di partite complicate giocate ogni tre giorni. Ritengo l’Albinoleffe una squadra competitiva che oggi ci ha messo in difficoltà, ma i ragazzi hanno mostrato voglia di lottare per il risultato combattendo su ogni pallone. Ci prendiamo questo punto, prolunghiamo la serie positiva e adesso avremo una settimana per preparare la prossima trasferta, cosa che non ci capitava da un po’".