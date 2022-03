Così Zauli sul ko dell'Under 23 contro il Sudtirol: "Spiace per la sconfitta di misura, ma il lato positivo oggi è essere rimasti sempre in partita contro la squadra capolista. Ci è mancata un po’ di lucidità e in partite come queste, decise da episodi, è fondamentale. Comunque noi rimaniamo positivi e guardiamo alle prossime sfide e al nostro obiettivo, che è accedere alla zona playoff".