Lamberto Zauli, allenatore dell'Under 23 bianconera, ha commentato il pari di oggi tra Juve e Olbia: "Ci portiamo a casa questo punto che serve per muovere ulteriormente la classifica. Spiace non essere riusciti a vincere questa partita, soprattutto per le tante occasioni create nella prima frazione di gioco. Purtroppo, poi, quando passi in svantaggio non è mai facile ribaltare il risultato. Sono contento per Compagnon che è un ragazzo arrivato a gennaio e che si sta inserendo molto bene. Siamo molto felici anche per il rientro di Vrioni che a causa di un brutto infortunio ha perso grande parte della stagione, ma adesso è tornato e ci sarà di grande aiuto per questo finale di stagione. Restano due partite in questa regular season e ci sono quattro squadre che lottano per due posti nella griglia play-off. Noi per il momento siamo dentro e, di conseguenza, siamo padroni del nostro destino. Questo è un campionato molto complicato e per noi questo aspetto deve essere uno stimolo in più".