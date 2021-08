Mister, al termine della vittoria dell'sullain amichevole, ha parlato così dei suoi ragazzi ai canali ufficiali del club bianconero: "Siamo contenti di avere giocato la nostra prima partita di questa nuova annata, non solo per il risultato, ma anche e soprattutto per l’atteggiamento messo in campo dai ragazzi, sempre molto propositivo. Ovviamente volteremo subito pagina e affronteremo con la stessa dedizione e lo stesso impegno anche la prossima settimana di lavoro".