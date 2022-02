Così mister Zauli dopo il 3-0 della Juventus Under 23 al Mantova: "Quella di oggi, mi sento di dire che sia stata una vittoria meritata e mai messa in discussione. Devo fare i complimenti alla squadra per la compattezza avuta per tutta la partita e per l'alto numero di occasioni create. Passare in vantaggio può fare la differenza e oggi ne abbiamo avuto la dimostrazione. Per noi quella di oggi era una gara importante, uno scontro diretto guardando la classifica. Ci portiamo a casa questi tre punti che serviranno nel percorso di crescita della squadra. Un percorso di crescita che, ovviamente, si costruisce da queste vittorie, ma anche dai pareggi e dalle sconfitte. Quello che ho a disposizione è un gruppo molto giovane, ma con grande voglia di mettersi in gioco e di imparare partita dopo partita e penso che questo sia uno degli aspetti più importanti. Giovedì torneremo nuovamente in campo, contro il Piacenza. Ci attenderà un'altra sfida complicata, ma il nostro approccio dovrà essere lo stesso".