Il mercato della Juventus resta attivissimo, se non altro per quanto riguarda la rosa dell'U23. Porte girevoli in Serie C, insomma, con tante trattative fatte (Han in Qatar, Mota al Monza su tutti) e tante ancora da fare. ​Ieri doveva essere il giorno dello scambio con la Sampdoria, che porterà Erik Gerbi, Matteo Stoppa e Nicolò Francoforte in blucerchiato e Giacomo Vrioni alla Juve. L'affare sarà probabilmente ufficializzato nella giornata di domani.