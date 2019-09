Torna in campo l'Under 23 per il turno infrasettimanale in casa dell'Albinoleffe, questa sera alle 20:45. Questo l'elenco dei convocati a disposizione di mister Pecchia:



1 Nocchi

2 Oliveira Rosa

3 Coccolo

6 Peeters

7 Lanini

9 Mota Carvalho

10 Beltrame

11 Olivieri

13 Mule

17 Zanimacchia

19 Rafia

20 Beruatto

21 Clemenza

22 Loria

24 Frabotta

25 Raina

26 Fagioli

27 Han

29 Frederiksen

33 Delli Carri

35 Alcibiade

36 Gerbi

37 Ahamada