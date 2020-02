#Under23 | Simone Muratore ha rinnovato con la Juventus fino al 30 giugno 2022



Continua la sua storia bianconera pic.twitter.com/yEBGar3Haj — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) February 26, 2020

Giovane ma già pilastro bianconero, prima nella Primavera, poi nell'Under 23. Circa due mesi e mezzo fa ha esordito in prima squadra con Sarri che per lui stravede, tanto da portarlo in tournée e convocarlo spesso e volentieri. Dopo due infortuni brutti al ginocchio è tornato, pronto per riprendersi ciò che il destino ha provato a togliergli. E la storia continua...