Il difensore classe '98ha rinnovato il contratto con la Juventus fino al 2023. Il difensore dell'Under 23, che era in scadenza di contratto, si è legato ai bianconeri per altre due stagioni come ha annunciato il club attraverso i profili social. 14 presenze in questa stagione in Serie C spesso anche con la fascia da capitano al braccio, Coccolo è uno dei punti fermi della formazione di Lamberto Zauli.