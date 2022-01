#Under23 | UFFICIALE, Marco Olivieri è rientrato dal prestito al Lecce. Fino al 30 giugno 2023 vestirà la maglia del Perugia.



Buona fortuna, Marco! pic.twitter.com/N0q3MThd9V — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) January 29, 2022

Sono ore frenetiche quelle che si stanno vivendo nel quartier generale della Continassa, con la dirigenza bianconera alle prese con gli ultimi colpi di mercato, nonostante la sensazione sia che i tifosi sono gia piu che soddisfatti dell'operato svolto. Il colpo Vlahovic infatti ha letteralmente mandato in estasi tutto il mondo, facendo quasi dimenticare tutte le problematiche affrontate in questa prima parte di stagione.Ma oltre alla prima squadra, ci sono da registrare dei movimenti anche per quel che riguarda la Juve Under 23, con l'annuncio ufficiale della Vecchia Signora di un operazione appena conclusa. Si tratta del giovane Marcoche, rientra in prestito dal Lecce e viene girato al Perugia dove resterà fino a giugno 2023. Questa la nota social del club: ''.