Con una nota ufficiale, la Juventus ha ufficializzato la negatività al covid di Riccardo Capellini, centrale della formazione Under 23.



IL COMUNICATO - ​Riccardo Capellini ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il calciatore, pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento, si unirà alla squadra domani mattina presso lo Juventus Training Centre di Vinovo.