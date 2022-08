Si era fermato nel vernissage di Villar Perosa dopo pochi minuti dall'ingresso in campo, ora per, difensore della Juventus Under 23, inizia il percorso di recupero."Alessandro Pio Riccio è stato sottoposto oggi presso il J|Medical a risonanza magnetica, con evidenza di lesione di medio-alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore inizierà ora l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica".