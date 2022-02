Si giocherà giovedì 17 febbraio alle 18.00! Nuova data per Juventus Under 23-Piacenza.



Contro i biancorossi era andato in gol all'andata Koni De Winter, ecco le sue parole: "Il gol al Piacenza? Personalmente ero molto felice perché non facevo gol da un po' e per la partita era importante perché abbiamo pareggiato e conquistato un punto".