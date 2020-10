1









La Juve Under 23 non scenderà in campo alle 17.30, bensì alle 20. E' ufficiale da pochi minuti la decisione della Lega Calcio di Serie C, che ha pubblicato una nota al riguardo:



"VARIAZIONE GARA DI RECUPERO - 3a GIORNATA DI ANDATA



GARA JUVENTUS U23-COMO DEL 28 OTTOBRE 2020 (Gir. “A”)



Preso atto dell’istanza presentata dalla società Como ai sensi delle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara Juventus U23-Como, in programma mercoledì 28 Ottobre 2020,

Stadio “G. Moccagatta”, Alessandria, abbia inizio alle ore 20.00, anziché alle ore 17.30".