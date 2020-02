La Juventus Under 23 ha deciso di sospendere temporaneamente tutte l'attività ufficiale per precauzione in periodo di Coronavirus.i dettagli) e ieri tutta la squadra è stata messa in quarantena.- Oggi invece è la Juve Under 23 che ha annunciato lo stop, come conferma un comunicato ufficiale presente sul sito del club bianconero: "La Juventus Under 23 ha sospeso temporaneamente l'attività, come riporta una nota sul sito ufficiale: "Le attività di allenamento della Under 23 bianconera sono temporaneamente sospese.(Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - SISP), con cui il personale sanitario di Juventus è in costante contatto. Il motivo sono i nuovi casi di contagio al COVID-19, emersi in queste ultime ore fra i giocatori della U.S. Pianese, che i bianconeri hanno affrontato lo scorso 23 febbraio al “Moccagatta” di Alessandria. Si specifica che, a sei giorni dalla partita, i giocatori bianconeri permangono asintomatici e sono sotto controllo medico. La Juventus è in costante contatto con la LegaPro".