Se Fabio Paratici ha ribadito più volte che non farà operazioni in entrata per la Juventus di Sarri, l'Under 23 è scatenata sul mercato. Nuovo acquisto per la squadra di Fabio Pecchia:. L'attaccante classe '85 si trasferisce in bianconero in prestito secco fino alla fine della stagione. I due club avevano chiuso nei giorni scorsi il trasferimento di Mota Carvalho a Monza ( QUI i dettagli).