Rinforzo d'esperienza per la nuova Juventus Under 23 di Lamberto Zauli: dal Monza arriva l'attaccante classe '87 Andrea Brighenti, protagonista con la squadra di Brocchi della promozione dalla Serie C alla B con 4 gol e 4 assist in 24 partite, ai quali bisogna aggiungere anche 2 gol e un assist in 3 partite di Coppa Italia.