Tutto definito, ormai ci siamo. La Juventus è pronta ad affidare la panchina dell'Under 23 a mister Brambilla, dopo l'ultima esperienza del tecnico sulla panchina dell'Atalanta. Brambilla guiderà la seconda squadra bianconera, quest'anno impegnata in Serie C: una "promozione" ben studiata da parte della Juventus, che vede nell'allenatore un elemento di spicco nel panorama calcistico italiano, e non solo in ambito giovanile.



Brambilla è pronto a firmare il contratto che lo legherà al club, nelle prossime settimane la definizione della nuova stagione. Tutto si muove, a Vinovo: dopo l'Under 19 affidata a Montero, l'Under 23 sarà guidata da mister Brambilla.