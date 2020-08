Con la promozione lampo di Andrea Pirlo in prima squadra, la Juve sta cercando un allenatore per l'Under 23 che il prossimo anno giocherà in Serie C. Secondo il Corriere dello Sport sono tre i nomi più caldi in questo momento per la panchina bianconera: Nicola Legrottaglie, reduce dall'esperienza al Pescara, Marco Baroni, che ha già allenato la Primavera della Juve tra il 2011 e il 2013 vincendo il Torneo di Viareggio nel 2012 e la Coppa Italia la stagione successiva, e Fabio Grosso, libero dopo l'ultima avventura in Serie A con il Brescia.