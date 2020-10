Dopo diversi casi di positività al Covid, la Juventus Under 23 torna alla normalità. Come riporta una nota ufficiale del club bianconero, infatti, è terminato l'isolamento fiduciario del gruppo squadra: "Juventus Football Club comunica che, in applicazione delle normative e dei protocolli in vigore - si legge sul sito - si è concluso oggi pomeriggio il periodo di isolamento fiduciario presso il J|Hotel del gruppo squadra U23 precedentemente comunicato.