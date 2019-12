1-1 ad Olbia per la Juve Under 23, che non riesce a superare neanche la penultima in classifica. La squadra di Pecchia trova il vantaggio al 26' grazie a Clemenza, ma nella ripresa si fa recuperare dal tap in di Parigi, che approfitta del destro su punizione di Biancu. Nel finale, i bianconeri ci provano ma non trovano la rete del vantaggio. Finisce così: pari e rimpianti in Sardegna. Pecchia non ne approfitta...



Olbia-Juve Under 23 1-1

Rete: 27′ Clemenza, 61′ Parigi

Olbia (3-5-1-1): Crosta; Pisano (59′ Mastino), Gozzi, La Rosa; Doratiotto, Lella, Muroni, Pennington (57′ Parigi), Pitzalis; Biancu (78′ Manca); Cocco. All. Brevi. A disp. Van der Want, Barone, Dalla Bernardina, Zugaro, Belloni, Demarcus, Verde

Juventus U23 (4-2-3-1): Loria; Di Pardo (72′ Oliveira Rosa), Mulè, Alcibiade, Beruatto; Peeters, Portanova (72′ Lanini); Han (63′ Zanimacchia), Clemenza (55′ Beltrame), Olivieri (46′ Toure); Mota Carvalho. All. Pecchia. A disp. Nocchi, Siano, Rafia, Frabotta, Fagioli, Frederiksen

Arbitro: Moriconi di Roma 2

Ammoniti: Doratiotto, Peeters, Clemenza, La Rosa, Muroni, Pisano, Mota Carvalho, Gozzi

Espulso: Clemenza