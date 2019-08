Simone Muratore si ferma per un lieve problema muscolare. Il centrocampista non è stato convocato per la prima partita della stagione contro la Pergolettese a causa di un problema muscolare al retto femorale coscia sinistra. Il giocatore, che ha segnato un gol in prima squadra nella tournée asiatica conclusa la scorsa settimana, starà fuori 15 giorni circa.