Secondo quanto raccontato dal Corriere Adriatico, Federico Melchiorri sarà un giocatore della Juve Under 23. Il club bianconero ha perso Han, ceduto in Qatar, e ora si guarda intorno per rinforzare la formazione di Pecchia con un attaccante di livello. Il 32enne, nativo di Treia e di proprietà del Perugia, si è già mosso concretamente in questo senso. Lo cercano anche Bari, Entella e Vicenza.