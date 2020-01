Il Monza chiude una cessione importante. Secondo Sportitalia l'attaccante Ettore Marchi nei prossimi giorni si trasferirà alla Juventus Under 23. Al club di Berlusconi andrà Dany Mota Carvalho, attaccante portoghese classe '98 della squadra di Pecchia, che quest'anno ha totalizzato 7 gol e 2 assist in 20 presenze in Serie C, dopo i 13 in 34 presenze con la Virtus Entella. Operazione, spiega Sky Sport, da oltre 5 milioni di euro.