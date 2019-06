Il Pordenone è alla caccia di un attaccante importante per la prossima stagione: nel mirino? Resta Ettore Gliozzi, nella scorsa stagione al Siena. Stando a quanto riportato da Sportitalia, il direttore sportivo della Robur ha però smentito la possibilità, annunciando che nella giornata di oggi ci saranno incontri sia con la Juventus che con l'Inter. Situazione tutta da chiarire, a quanto pare. Con la Juve che monitora il profilo di Gliozzi per la sua Under 23. Il mercato accende i riflettori ovunque: e che bagarre si appresta, quest'anno, in una Serie C sempre più appassionante. E chissà, forse anche sempre più bianconera. In attesa di Pecchia.