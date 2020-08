2









Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sono due i nomi in pole per la panchina della Juventus Under 23. Si tratta di Lamberto Zauli e Alberto Gilardino, ex allenatore della Pro Vercelli. Per Zauli salgono le quotazioni e si tratterebbe di una promozione e la scelta sarebbe nel segno della continuità visto che tanti calciatori dell'Under 23 della prossima stagione saliranno dalla formazione Primavera che ha chiuso l'ultima stagione al quarto posto ed è arrivato per la prima volta nella storia del club agli ottavi di finale di Youth League.