"Appartengo alla Juve da 12 anni e da 9 vado a giocare in prestito altrove", parole e musica di Timothy Nocchi, portiere della Juve. L'estremo difensore ha rinnovato con i bianconeri ancora per una stagione e sarà aggregato alla formazione Under 23. A Tuttosport, rivelò il giorno in cui tutto cambiò: "Mi hanno scoperto durante un Torneo di Viareggio: vennero a Rosignano per vedere una partita e tramite Roberto Tancredi sostenni un provino. Fui visionato da Rampulla. Sarebbe bello tornare un giorno a Torino, ma so bene che è quasi impossibile". Ecco, ce l'ha fatta. Seppur in modo 'leggermente' diverso.