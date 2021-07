Tra i giovani dell'Under 23 che piacevano molto ad Andrea Pirlo c'era, centrocampista classe 2001 che nell'ultima stagione è stato un punto fermo dell'Under 23 di Lamberto Zauli: 3 gol e 3 assist nella squadra B, convocato in prima squadra in Coppa Italia contro il Genoa e nella Supercoppa col Napoli. Come racconta Calciomercato.com, la Juventus crede molto nel talento del ragazzo che farà il ritiro con i grandi per essere valutato da Allegri: su Ranocchia ci sono diversi club di B e C, ma la Juve non ha fretta e valuterà con calma il suo futuro.